Calcio: nasce la Super League con Milan, Inter e Juventus. Dura reazione di Uefa e Fifa Ci sono Ac Milan, Inter e Juventus tra i dodici club europei che nella tardissima serata di domenica 19 aprile hanno annunciato la nascita della Super League. Una notizia che ha scosso il mondo del calcio e provocato già dure reazioni da parte di Uefa, Fifa e istituzioni.

Si tratta di una nuova competizione calcistica infrasettimanale che riunisce Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham Hotspur e che sarà “governata dai Club Fondatori”.

È previsto che altri club aderiranno come Club Fondatori prima della stagione inaugurale, che dovrebbe iniziare “non appena possibile”.

Il format così come è stato resto noto prevede 20 club partecipanti di cui 15 Club Fondatori e un meccanismo di qualificazione per altre 5 squadre, che verranno selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente. E poi partite infrasettimanali con tutti i club partecipanti che continuano a competere nei loro rispettivi campionati nazionali, preservando il tradizionale calendario di incontri a livello nazionale che rimarrà il cuore delle competizioni tra club. L’inizio della competizione è fissato nel mese di agosto.

“La creazione della Super League arriva in un momento in cui la pandemia globale ha accelerato l’instabilità dell’attuale modello economico del calcio europeo - si legge nei comunicati condivisi resi noti nella notte - Inoltre, già da diversi anni, i Club Fondatori si sono posti l’obiettivo di migliorare la qualità e l’intensità delle attuali competizioni europee nel corso di ogni stagione, e di creare un formato che consenta ai top club e ai loro giocatori di affrontarsi regolarmente. La pandemia ha evidenziato la necessità di una visione strategica e di un approccio sostenibile dal punto di vista commerciale per accrescere valore e sostegno a beneficio dell’intera piramide calcistica europea”.

I Club Fondatori “auspicano l’avvio di consultazioni con UEFA e FIFA al fine di lavorare insieme cooperando per il raggiungimento dei migliori risultati possibili per la nuova Lega e per il calcio nel suo complesso”.

Uefa e Fifa si sono già dette contrarie all’iniziativa e anche la Commissione europea disapprova un nuovo torneo d’élite. I vertici del calcio europeo e mondiale hanno minacciato di espellere i club fondatori dai rispettivi campionati nazionali e dalle coppe europee.

