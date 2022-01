Gp d’Italia senza Frecce Tricolori? Aci Milano: «Speriamo in soluzione condivisa, sono un valore aggiunto»

La Formula 1 avrebbe intenzione di tenere a terra gli aerei militari che sorvolano i circuiti prima delle gare per motivi di ecosostenibilità. Aci Milano invita a trovare una soluzione per non privare Monza «di uno spettacolo nello spettacolo».