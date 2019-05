Calcio, Monza-Fermana per i playoff di serie C: si gioca domenica alle 18.30 Non c’è tempo per rimuginare sulla sconfitta in coppa Italia. Il Monza è chiamato in campo già domenica 12 maggio per i primo turno di playoff con la Fermana. Al Brianteo alle 18.30.

Non c’è tempo per rimuginare sulla sconfitta in coppa Italia. Il Monza è chiamato in campo già domenica 12 maggio per la partita di playoff con la Fermana: quinta contro decima alla fine della stagione regolare, in una gara secca. Si gioca allo stadio Brianteo alle 18.30, l’orario per il primo turno è stato ufficializzato giovedì mattina dalla Lega Pro dopo l’assemblea.

Tutte le informazioni sulla prevendita verranno rese note nelle prossime ore.

La Fermana era stata l’avversaria anche dell’ultima casalinga della stagione regolare, il 28 aprile: i biancorossi l’avevano battuta per 3-0.

