Calcio, serie C: bottino pieno per il Monza al Brianteo, 3-0 alla Fermana VIDEO - FOTO

FOTO - VIDEO - Festa del gol per il Monza nell’ultima casalinga prima dei playoff di serie C: al Brianteo Fermana battuta per 3-0. Bottino pieno in vista dell’ultima di stagione regolare con il Sudtirol, sconfitto e scavalcato.