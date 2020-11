Calcio, la domenica delle brianzole: la pioggia di gol non basta al Renate, stop per Giussano, Folgore e Seregno rinviati Un pareggio con pioggia di gol in serie C per il Renate, in serie D una sconfitta per la Vis Nova Giussano tornata in campo dopo due settimane di stop e due rinvii per Folgore Caratese e Seregno nella domenica delle brianzole del calcio.

In serie C Renate e Piacenza hanno chiuso 3-3 con le pantere avanti per tre volte in trasferta ma senza riuscire a evitare la rimonta avversaria. Vantaggio di Anghileri al 14’ e pareggio di Corbari (29), poi doppio vantaggio nerazzurro con Galuppini al 37′ su rigore e al 40′ . Nella ripresa Gonzi al 75’ e all’87’ fissa il pari.

«C’è rammarico per come è finita. Avremmo potuto e dovuto gestire meglio il possesso palla. Volevamo a tutti costi mettere fine alle due sconfitte consecutive e tornare alla vittoria, ora dobbiamo riuscirci sabato contro il Lecco», ha commentato Roberto Ranieri.

In serie D rinviata la partita tra Folgore Caratese e Caronnese, per la positività riscontrata in un giocatore rossoblù. Nel girone A sono stati sette i rinvii (giocate Imperia-Chieri 1-0, Sanremese-Derthona 2-2, Gozzano-Castellanzese 1-0).

Nel girone B il Giussano è tornato a giocare dopo due settimane di riposo forzato ed è ripartito dalla nuova capolista Real Calepina (12 punti) rimediando una sconfitta casalinga per 2-0. Vis Nova a quattro punti con due partite in meno.

Rinviata Pontisola-Seregno: gli azzurri hanno chiesto e ottenuto di posticipare il match “a seguito di un caso di positività al Covid-19 riscontrato all’interno dello staff della prima squadra, per garantire la tutela della salute di entrambe le squadre”.

