Calcio: è morto Diego Armando Maradona È morto Diego Armando Maradona, aveva compiuto 60 anni alla fine di ottobre. Con il Napoli aveva sostenuto un allenamento di rifinitura a Monzello prima di una partita di campionato.

È morto Diego Armando Maradona. La notizia è stata diffusa dal quotidiano argentino Clarin nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 novembre: al calciatore sarebbe stato fatale un arresto cardiocircolatorio, poche settimane fa aveva subito un intervento al cervello.

Maradona aveva appena compiuto 60 anni, il 30 ottobre, e proprio in quell’occasione era tornata a circolare una sua fotografia a Monzello: un allenamento di rifinitura prima di Milan-Napoli di serie A del campionato 1990-91. Erano gli auguri dell’Ac Monza, che oggi invece lo saluta.

AD10S DIEGO �� Pubblicato da AC Monza su Mercoledì 25 novembre 2020

La notizia della morte ha fatto immediatamente il giro del mondo: Maradona è considerato uno dei giocatori più forti di sempre, se non il più grande. Una vita anche piena di contraddizioni e eccessi (anche di droga). Di certo il più amato in Argentina e a Napoli, che con lui in sette stagioni dall’84 al 91 vinse i suoi due scudetti.

El Pibe de Oro era soprannominato, ma anche la “Mano de Dios” per il gol segnato all’Inghilterra nei quarti di finale dei campionati del Mondo del 1986 (doppietta per lui in quella partita). Uno degli episodi che ne hanno scritto il mito e l’hanno fatto diventare un eroe popolare, immortalato nei murales di Napoli come nei presepi di San Gregorio Armeno, cantato nelle canzoni. Il numero 10 più famoso.

Il governo argentino ha proclamato tre giorni di lutto nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA