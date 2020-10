I sessant’anni di Maradona e quel giorno in campo a Monza nel 1991 Maradona festeggia sessant’anni venerdì 30 ottobre e ne sono passati poco meno della metà dal giorno in cui è sceso in campo a Monzello per un allenamento prima di Milan-Napoli.

Sono passati poco meno di trent’anni da quel marzo 1991 in cui Maradona si è presentato al campo di Monzello (nella foto accompagnato dal carabiniere monzese Gaetano Galbiati). No, niente divisa biancorossa: erano gli anni delle grandi sfide tra Napoli e Milan e di lì a poco El Pibe de oro sarebbe sceso in campo a San Siro per la sfida con i rossoneri, che peraltro avrebbero vinto per 4-1 in un campionato che sarebbe finito nelle mani della Sampdoria.

Diego Armando Maradona, che venerdì 30 ottobre festeggia i sessant’anni, allora ne aveva trenta: era la sua ultima stagione al Napoli dove era arrivato nel 1984, vincendo poi due volte il campionato. Nel 1990-91 era reduce dal mondiale italiano dove si era presentato con l’Argentina campione in carica, fermata però in quell’occasione dalla Germania in semifinale. Poche settimane dopo l’allenamento a Monzello per la rifinitura prima di San Siro, sarebbe stato trovato positivo alla cocaina in un controllo antidoping. Anche l’Ac Monza ha ricordato quel giorno.

