Calcio Monza serie C, mister Cristian Brocchi in conferenza stampa

Calcio, Brocchi dopo Monza-Imolese (1-3): «Dobbiamo credere nella rimonta» Testa già a mercoledì nel dopo partita di Monza-Imolese, partita d’andata del primo turno di playoff nazionali vinta dagli emiliani per 3-1. Soprattutto per mister Cristian Brocchi: «Vogliamo e dobbiamo credere nella rimonta».

Testa già a mercoledì nel dopo partita di Monza-Imolese, partita d’andata del primo turno di playoff nazionali vinta dagli emiliani per 3-1. Soprattutto per mister Cristian Brocchi: «Sappiamo che dovremo andare a vincere con tre gol di scarto e che sarà un’impresa, ma sono anche le partite in cui esaltarsi. Io da giocatore sarei stato esaltato. Noi vogliamo e dobbiamo credere nella rimonta. Ci stiamo giocando qualcosa di bello e vogliamo e dobbiamo crederci fino in fondo».

Per Dionisi, allenatore dell’Imolese, il 3-1 «non è un’ipoteca. Sappiamo che il Monza è una grande squadra e anche oggi è stata propositiva».

Appuntamento mercoledì 22 maggio alle 20.30 allo stadio Romeo Galli di Imola.

