Calcio Serie C, playoff: il Monza sfida l’Imolese (1-1) secondo tempo LIVE Alle 18 il fischio di inizio del match: Monza subito in gol su rigore poi al sesto minuto il pareggio dell’Imolese su punizione. Gli altri match: pareggio tra Carrarese e Pisa (2-2), in campo Arezzo e Viterbese (1-0) e Potenza- Catania.

7’ Imolese pericolosa con Lanini che spreca.

5’ Monza in attacco costante, vuole caparbiamente andare in vantaggio.

4’ Altro pericolo per l’Imolese. il Monza ha cominciato con un altro piglio.

3’ Ancora Reginaldo suggerisce per Marchi che gira in mezzo per l’inserimento di palazzi, ma Sciacca riesce a deviare in angolo con la schiena.

1’ Monza subito pericoloso con girata di D’Errico al volo da fuori area: recupera Armellino che mette tra le linee per D’Errico. il capitano sceglie la conclusione di prima e va fuori di bersaglio di poco facendo correre un brivido al Brianteo.

Si riparte, secondo tempo.

FINE PRIMO TEMPO: MONZA-IMOLESE 1-1 (RETI DI D’ERRICO E IANINI)

45’ Ghiotta occasione per il Monza dopo che il pallone è sfuggito dalle mani di Rossi. D’Errico crossa in mezzo all’area a porta vuota ma né Reginaldo né Marchi sono in grado di spingerla in gol.

42’ Ancora Reginaldo fermato per un fuorigioco millimetrico.

40’ Fuori gioco di Reginaldo lanciato a rete (Brocchi non è d’accordo) su filtrante interessante di D’errico; l’attaccante brasiliano è fermato in posizione piuttosto dubbia, sembrava regolare.

38’ Insidioso tiro di Gargiulo che sfila davanti alla porta di Guarna senza che nessuno riesca a toccarlo. Carraro si libera bene sulla trequarti e mette un filtrante morbido per Gargiulo che prova la botta mancina ma è troppo defililato ed il Monza se la cava. Rischio.

37’ Il Monza cerca incursioni con D’Errico e Reginaldo ma senza raggiungere l’area di Rossi.

34’ I pericoli maggiori arrivano dunque dalle situazioni da gioco fermo, prima l’Imolese crea qualche apprensione su calcio d’angolo, poi tocca ad Anastasio che prova il mancino dalla distanza di poco oltre la traversa.

33’ Doppia occasione per Marchi, la prima sul filo del fuorigioco, Rossi mette in angolo.

30’ Ora la sfida è equilibrata; le squadre partite forti ora stanno cercando di essere più ordinate. Nell’altra sfida playoff Arezzo in vantaggio sulla Viterbese.

29’ Pallone in mezzo all’area calciato da Armellino, deviato, il Monza guadagna un corner. Alla battuta nulla di fatto: fallo in attacco di Marconi.

28’ Fallo su Marconi spinto da Mosti a centrocampo.

27’ Imolese in avanti, guadagna un calcio d’angolo con Mosti. Battuto: batti e ribatti in area fino al fischio dell’arbitro, fallo per il Monza.

25’ Mosti raccoglie il suggerimento di Lanini a centro area e calcia forte con traiettoria indirizzata in porta, ma la difesa del Monza riesce a sventare in angolo. Sulla battuta nulla di fatto.

23’ Posizione irregolare di Marchi (e Brocchi si arrabbia)

22’ scambiano Reginaldo e Marchi, ma la conclusione del centravanti è completamente fuori misura.

20’ Imolese che, a dispetto dell’essere una neopromossa, gioca con grande personalità. Una formazione con delle idee ben riproposte in campo.

18’ Palazzi lanciato a rete leggermente in ritardo su cross di Lepore, Rossi recupera. Occasione sfumata per il Monza.

15’ Biancorossi che cercano di prendere campo dopo lo shock del pareggio subito in pochissimi minuti. L’azione passa soprattutto dalla corsia mancina dove Anastasio, Palazzi e D’Errico sembrano poter essere pericolosi.

14’ Rispetto alla sfida con il Sudtirol si gestisce la palla con fraseggi, ritmi più ragionati per entrambe le formazioni con qualche sortita timida del Monza.

13’ Azione in area del Monza con palla gestita da Marchi e Anastasio, nulla di fatto

12’ l’Imolese decide di gestire il possesso nella metà campo offensiva per correre meno pericoli.

9’ Secondo angolo per il Monza, chiuso Anastasio.

8’ Calcio d’angolo per il Monza, nulla di fatto.

6’ punizione guadagnata da Rossetti per l’Imolese sui 25 metri centrali, gol di lanini che infila nel sette alla sinistra di Guarna. Punizione perfetta: 1-1

2’ Gol di D’Errico! Palla all’angolo alla destra di Rossi che intuisce ma non para. E’ il secondo gol consecutivo del Monza in questi playoff nel primo minuto di gioco.

Fischio d’inizio! Partiti! 30” RIGORE per il Monza! Il portiere Rossi ha atterrato Reginaldo!

LE FORMAZIONI

Monza (4-3-3): Guarna; Lepore, Scaglia, Marconi, Anastasio; Palazzi, Armellino, Galli; D’Errico; Reginaldo, Marchi All. Brocchi (Sommariva, Fossati, De Santis, Chiricò, Lora, Brighenti, Tomaselli, Bearzotti, Negro, Tentardini, Di Paola, Ceccarelli)

Imolese (4-3-1-2): Rossi; Sciacca, Checchi, Carini, Fiore; Bensaja, Carraro, Gargiulo; Mosti; Lanini, De Marchi All. Dionisi (Turrin, Tissone, Varutti, Valentini, Cappelluzzo, Belcastro, Giannini, Zucchetti, Ranieri, Saber, Giovinco, De Marchi)

Arbitro: Sig. Paterna di Teramo (Abruzzese-Valletta)

Pareggio tra Carrarese e Pisa (2-2) nella partita di andata della prima sfida playoff di Serie C per il primo turno della fase nazionale della corsa verso la promozione alla serie B. Allo stadio dei Marmi la Carrarese, avanti di due gol, si è fatta raggiungere dal Pisa e al ritorno dovrà assolutamente vincere per passare il turno. A breve in campo Monza e Imolese, Arezzo e Viterbese e poi Potenza e Catania (18.30) e Feralpisalò-Catanzaro (20.00).

(A cura di Diego Marturano e della Redazione online)

© RIPRODUZIONE RISERVATA