Malore in campo, anche il basket brianzolo piange Alessio Allegri Anche il basket brianzolo piange Alessio Allegri stroncato da un malore domenica in campo.

Anche il basket brianzolo piange Alessio Allegri e si stringe alla sua società, l’Osl Garbagnate. Allegri, 37 anni, è stato stroncato da un malore: si era sentito male domenica in campo durante il match del campionato di serie C Silver contro il Torre Boldone (nello stesso girone di Villasanta, Dipo Vimercate, Canarins di Agrate Brianza, Varedo). Soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è deceduto nella giornata di lunedì.

Allegri era molto conosciuto e apprezzato nelle “minors” lombarde. Capitano dell’Osl, classe ’82, ha affrontato tante volte in campo le avversarie brianzole che ora lo piangono ricordandone il talento e il carisma.

