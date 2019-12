Basket, la Pallacanestro Bernareggio giocherà per Alessio Allegri: l’incasso contro Pavia per la sua famiglia La Pallacanestro Bernareggio è stata tra le prime società lombarde a comunicare la decisione di devolvere il prossimo incasso casalingo alla famiglia di Alessio Allegri, il capitano dell’Osl Garbagnate stroncato a 37 anni da un malore in campo. Funerali sabato a Garbagnate Milanese.

Pallacanestro Bernareggio, Bottanuco, Posal Sesto: sono state le prime squadre dei campionati di pallacanestro lombardi ad annunciare la decisione di devolvere l’intero incasso della prossima partita casalinga alla famiglia di Alessio Allegri, il capitano dell’Osl Garbagnate stroncato a 37 anni da un malore mentre stava giocando. Giocatore e allenatore nella società di cui era una bandiera, era anche in attesa del primo figlio.

Per Bernareggio l’appuntamento è nel 2020, la prima dell’anno nuovo: il 5 gennaio contro Omnia Basket Pavia.

“Come società Pallacanestro Bernareggio 99 ci sentiamo in dovere di onorare la sua memoria, ci sentiamo in dovere di far sentire ai cari di Alessio quanto in questi anni la sua presenza, la sua sportività è stata ammirata anche da noi che eravamo suoi avversari. Per questa ragione non saranno emessi accrediti né saranno validi gli abbonamenti stagionali per suddetta partita, consci che capiate l’importanza per noi di far sapere un giorno al figlio di Alessio quanto il suo papà ha dato al basket. Vi aspettiamo numerosi il 5 Gennaio”, ha fatto sapere la società.

I funerali di “Koeman” Allegri, soprannominato come il difensore olandese del Barcellona per gli inizi nel calcio, il fisico e il taglio dei capelli biondi, sono sabato 21 dicembre a Garbagnate Milanese: alle 9.30 nella Basilica dei Santi Eusebio e Maccabei. Giovedì 19 il rosario alle 20.30 in Basilica.

