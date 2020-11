Young Radio torna con “Colpo di Covid”: la nuova fase dell’emergenza raccontata in diretta La redazione di Young Radio, la web radio del Vimercatese dell’editore Coop Aeris, torna in diretta con “Colpo di Covid” per raccontare la nuova fase dell’emergenza sanitaria a Monza e in Brianza.

«Speravamo di esserci lasciati il peggio alle spalle, di non arrivare più agli ospedali saturi, le tensostrutture fuori dai pronto soccorso, i medici esausti: non è andata così. Un “colpo di covid” che ci fa tornare nello stato di massima allerta. Una situazione, diciamolo, non ancora ai livelli di questa primavera ma, se non presa in tempo, potrebbe essere anche peggio».

La redazione di Young Radio, la web radio del Vimercatese dell’editore Coop Aeris, spiega così perché ha deciso di tornare in diretta con “Colpo di Covid”, un magazine in streaming e diretta video sui social, per raccontare la nuova fase, tra zone gialle, arancioni e rosse in un paese che resiste.

Appuntamento giovedì 12 novembre alle 20. Nella prima puntata in evidenza come Monza e Brianza siano questa volta al centro dell’attenzione. Un contributo è affidato al CittadinoMB, ospite anche Paola Orso, responsabile area disabilità di Cooperativa Sociale Aeris.

