(Foto by Michele Boni)

Vimercate incidente sp215 (Foto by Michele Boni)

Vimercate: schianto contro il guard-rail sulla Sp215, tre ragazzi feriti L’incidente è avvenuto domenica 29 agosto verso le 19.15 lungo viale Martiri della Libertà a Vimercate. Un’utilitaria con a bordo una 24enne e due 26enni è finita contro la delimitazione della Sp215. Dinamica al vaglio dei carabinieri.

Un’auto si schianta contro il guardrail e tre ragazzi finiscono in ospedale. È accaduto domenica 29 agosto verso le 19.15 lungo viale Martiri della Libertà a Vimercate. Un’utilitaria con a bordo una 24enne e due 26enni è finita contro la delimitazione della Sp215. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto si sono portati due ambulanze, un’auto medica, i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri in codice rosso.

Fortunatamente le condizioni dei tre feriti si sono rivelate meno gravi del previsto. I tre ragazzi sono stati trasferiti in codice giallo negli ospedali di Monza e Bergamo. Sull’esatta dinamica del sinistro stanno indagando le forze dell’ordine intervenute domenica sera. Non sono mancati anche dei disagi per quanto concerne la circolazione viabilistica.

