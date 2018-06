Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate: incursione con furto e danneggiamenti all’Omnicomprensivo Nuovo episodio di vandalismi all’Omnicomprensivo di Vimercate: danni alla porta della palestra, manichette antincendio srotolate e strappate, il defibrillatore manomesso, il furto di attrezzature sportive. La Lega chiede il controllo diurno e la videosorveglianza.

La porta della palestra danneggiata, le manichette antincendio srotolato e strappate, il defibrillatore manomesso, il furto di attrezzature sportive. È il bilancio della nuova ondata di vandalismi all’Omnicomprensivo di Vimercate. Deve essere successo nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno: gli assistenti scolastici hanno scoperto i danni alla mattina. Non è la prima volta che il complesso scolastico di via Adda viene preso di mira: all’inizio del 2018 anche il Codacons aveva sollevato il problema della sorveglianza sollecitando il sindaco Francesco Sartini, mentre nel marzo dell’anno scorso 21 aule erano state rese inagibili.



Un giro di vite sulla sicurezza è quello che chiedono gli onorevoli brianzoli della Lega Massimimiliano Capitanio e Giulio Centemero: «La recente incursione vandalica all’interno dell’Omnicomprensivo ha messo a nudo ancora una volta la vulnerabilità del plesso scolastico. Questo nuovo raid, purtroppo, è figlio della sensazione diffusa che all’interno si possa fare di tutto: spacciare, portare alcolici, entrare di notte indisturbati e impuniti. Gli interventi sulla sicurezza non sono più rimandabili: è necessario intervenire sul servizio di guardianìa diurna, sull’automatizzazione degli ingressi e soprattutto sulla videosorveglianza. È necessario e urgente convocare un tavolo ad hoc sulla sicurezza per mettere insieme responsabilità e risorse dei Comuni, della Provincia e della Regione. Siamo certi di poter contare sulla piena collaborazione delle Forze dell’ordine. Per quanto di nostra competenza e utilità, noi siamo a disposizione fin da subito».

Nelle settimane scorse gli onorevoli avevano già effettuato un sopralluogo all’interno dell’Omnicomprensivo e, successivamente, incontrato i rappresentanti degli Amici dell’Omni.

