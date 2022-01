Incendio a Cascina Cavallera di Vimercate, il sindaco Cereda: «Situazione sotto controllo» Un vasto incendio è scoppiato venerdì 29 gennaio in serata a Cascina Cavallera. Sul posto presenti numerosi mezzi dei vigili del fuoco.

Grosso incendio in corso sabato 29 gennaio in serata alla Cascina Cavallera di VImercate per cause in corso di valutazione. Sul posto presenti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Il sindaco Francesco Cereda ha inizialmente invitato i cittadini a non avvicinarsi e a lasciare libera la via della Santa per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Con un aggiornamento delle 20.45 ha invece scritto che la situazione è sotto controllo. «I vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere gli ultimi focolai interni. È ancora presto per poter identificare le cause».

Sul posto oltre a vari mezzi dei Vigili del fuoco di Vimercate e Monza e a un ambulanza (precauzionale) presenti anche i carabinieri e la Protezione civile di Vimercate.

