Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Vimercate tamponi il sindaco Francesco Sartini (Foto by Michele Boni)

Vimercate fa il bis: venerdì tamponi rapidi gratuiti in piazza Marconi Dopo l’esperienza di metà luglio dopo la finale degli Europei, Vimercate ripete i tamponi rapidi gratuiti rivolti soprattutto alla popolazione più giovane. Venerdì 30 luglio in piazza Marconi.

Nuova sessione di tamponi rapidi per il Covid organizzata in piazza Marconi a Vimercate. Dopo la prima apertura di metà luglio, dopo la finale degli Europei di calcio, la postazione dove effettuare test gratuiti è a disposizione anche venerdì 30 luglio, dalle 17 alle 19.30.

L’iniziativa si svolge grazie alla collaborazione fra amministrazione comunale, gruppo di Protezione civile, Avps, Farmacie comunali e del dottor Ferruccio Foà, presente come medico responsabile insieme alla propria infermiera.

I tamponi (tampone istantaneo antigenico nasale) sono messi a disposizione da Farmacie comunali, mentre i volontari della Protezione civile di Vimercate si occupano dell’allestimento della postazione (gazebo e furgone con tendalino) e del servizio di supporto. Per sottoporsi al tampone non occorre la prenotazione: è sufficiente registrarsi al momento.

«Si vuole proseguire così nel percorso di sensibilizzazione dei giovani che frequentano la zona evidenziando l’importanza di mantenere un comportamento prudente per limitare il diffondersi del contagio, costituendo al contempo un momento, seppur limitato, di screening idealmente rivolto a quelle persone che nelle ultime sere hanno frequentato i locali del quartiere» ha fatto sapere l’amministrazione comunale.

Due settimane fa è stato rilevato un solo caso di positività su 80 test.

© RIPRODUZIONE RISERVATA