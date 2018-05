Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate, Biella non si dimette e contrattacca: «Qui Lega e M5S sono già lo stesso partito» Il consigliere comunale Cristina Biella respinge la richiesta di dimissioni dall’aula di Vimercate e contrattacca: «Qui Lega e M5S sono già lo stesso partito»

«La Lega chiede le mie dimissioni come consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia? Non mi riguarda. Però è singolare, oltre che privo di titolo, che a una nostra considerazione circa la deriva populista del M5S, la Lega insorga chiedendo le dimissioni di un capogruppo di altro partito politico».

Il consigliere comunale ed ex candidato sindaco del centrodestra a Vimercate, Cristina Biella, rimbalza la richiesta di dimissioni dall’aula presentato dalla Lega cittadina. Il partito non ha digerito una presa di posizione online contro il nascente governo Lega-M5S e ha chiesto a Biella di lasciare l’incarico, dal momento che è stata eletta anche con voti leghisti. Insomma: la frattura tra Lega e Forza Italia si fa sentire anche a livello locale.

«Ciò è sintomo evidente che a Vimercate Lega e M5S sono lo stesso partito - aggiunge Biella - È un dato di fatto che la Lega in questi due anni non abbia svolto alcun ruolo attivo e oppositivo all’amministrazione grillina, avendo svolto, al contrario, un ruolo attivo al ballottaggio a favore del M5S determinandone la vittoria locale. Il presidente Berlusconi ha preso le distanze dalla Lega e da un possibile governo Lega-M5S e dal loro contratto-programma lontano dai valori del centrodestra ed eccessivamente “grillizzato”».

Per la consigliere comunale, «a Forza Italia Vimercate non rimane che prendere atto del processo già in corso a livello nazionale e pertanto, con estrema fermezza, prendiamo le distanze dalla Lega, che nella sostanza si sposa con il M5S. Matrimonio che, a Vimercate, è già un atto sin dalle scorse elezioni».

