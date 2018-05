Vimercate: la Lega chiede le dimissioni dal consiglio di Cristina Biella La Lega di Vimercate chiede che l’ex candidato sindaco del centrodestra, Cristina Biella, si dimetta da consiglio: il motivo, una presa di posizione contro il governo Lega-M5s in formazione.

“Negli ultimi giorni, da più parti, ci è stato chiesto come interpretare le dichiarazioni pubbliche rilasciate da un esponente politico locale, il consigliere comunale Cristina Biella, esternate sul proprio profilo Facebook in merito alla trattativa di governo fra Lega e Movimento 5 Stelle”: lo scrive la Lega di Vimercate e ha anche una risposta, le dimissioni della rappresentante di Forza Italia dal consiglio.

È la dura presa di posizione del Carroccio vimercatese contro la rappresentante azzurra dopo una presa di posizione contro l’esecutivo gialloverde in fase di avvio (forse): «Anzitutto, è necessario ricordare che la Biella ha goduto del “privilegio” di sedersi in consiglio comunale soprattutto in virtù della percentuale di voti ottenuti dal nostro movimento. Entrando nel merito delle sue dichiarazioni, possiamo affermare convintamente che se essere etichettati quali “populisti”, “demagoghi” o “ignoranti istituzionalmente” significa avere il coraggio, la voglia, la passione civica per cercare di cambiare il modo di fare politica nel nostro paese, ebbene, lo siamo».

Per la Lega, al contrario, sono parole di chi non vuole perdere privilegi di casta ““tipici dei partiti personalistici, ormai al tracollo sul nostro territorio e in tutto il paese. Puntualizzato questo, nel pieno rispetto delle idee altrui, ci aspettiamo come principio di conformità e consequenzialità che tale paladino della coerenza lasci immediatamente lo scranno comunale ottenuto grazie alla fiducia accordata dai sostenitori della Lega di Vimercate”.

