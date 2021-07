Villasanta: «Scuola materna Tagliabue da abbattere e rifare, bambini trasferiti per i prossimi tre anni» L’annuncio del sindaco Luca Ornago dopo che tecnici hanno effettuato un sopralluogo nell’edificio. Da settembre i bambini saranno ospitati nella scuola dell’infanzia Arcobaleno e nella scuola elementare Villa e per i due anni successivi probabilmente verranno accolti in una struttura prefabbricata.

La scuola materna Tagliabue di Villasanta è completamente da rifare e non riaprirà a breve, tanto che gli alunni traslocheranno per tre anni. A deciderlo, dopo le prime analisi ai soffitti dell’istituto di via Villa è stata direttamente l’amministrazione comunale. L’esito preliminare delle verifiche strutturali effettuate sul plesso e concluse il 18 giugno ha portato l’ingegnere incaricato e i tecnici del settore Lavori Pubblici a considerare da subito la struttura non idonea a ospitare personale e bambini.

LEGGI Villasanta: iniziati i lavori di alleggerimento dei solai alla scuola dell’infanzia Tagliabue

«Abbiamo stabilito che i bambini dell’istituto a partire da settembre saranno ospiati nella scuola dell’infanzia Arcobaleno e nella scuola elementare Villa – ha detto il sindaco - Questa soluzione sarà valida per l’anno scolastico 2021-2022. Nel frattempo dobbiamo identificare un nuovo spazio per realizzare una scuola prefabbricata che dovrà essere utilizzata per altre due stagioni e, nel frattempo, demolire l’edificio di via Villa e ricostruirlo ex novo sempre nello stesso punto. In realtà - aggiunge - i risultati definitivi delle analisi che stiamo facendo arriveranno più avanti, ma preferiamo anticipare subito la decisione di chiudere e ricostruire la scuola. Abbiamo già informato l’istituto comprensivo. Sicuramente questo è un grosso impegno e sacrificio per tutti, ma se siamo arrivati a questo punto è perché abbiamo sempre fatto un attento lavoro di prevenzione sugli immobili comunali senza far correre rischi a nessuno».

Traslocheranno circa 140 bimbi, dopo che in settimana hanno concluso l’ultima parte dell’anno scolastico nella scuola elementare Oggioni per permettere ai tecnici di analizzare i soffitti della scuola. I costi dell’operazione sono ancora da definire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA