Villasanta: iniziati i lavori di alleggerimento dei solai alla scuola dell’infanzia Tagliabue

Cominciati i lavori di alleggerimento dei solai alla scuola dell’infanzia Tagliabue a Villasanta e i bimbi dell’istituto di via Villa si sono trasferiti alla scuola elementare Oggioni a partire dal 14 giugno fino alla fine del mese. Gli operai stanno provvedendo a sistemare i soffitti in vista del prossimo anno scolastico.

Intanto sono in corso anche delle indagini più approfondite sul potenziale sfondellamento dei solai, ovvero il rischio di distacco e caduta di elementi in laterizio. Nella graduatoria di valutazione, il grado assegnato ai solai della scuola Tagliabue non è mai, in nessun punto, classificato come “pericoloso”.

La relazione redatta dai tecnici sottolineava comunque la necessità di avviare un piano di interventi per l’alleggerimento e il ripristino temporaneo dei solai. A metà luglio tra l’altro arriveranno i primi risultati preliminari di questa indagine per capire lo stato di salute dell’edificio.

