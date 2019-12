Villasanta, Arpa sulla puzza di pneumatici: «Non si registrano alterazioni pericolose per la salute» La prefettura ha reso note le conclusioni delle rilevazioni condotte dall’Arpa attorno al deposito di via Sanzio della Tagliabue Gomme Gross, da dove secondo molti cittadini e il Comitato Cambiamo Aria provengono odori tali da costringere a tener chiuse le finestre.

Non si registrano alterazioni pericolose per la salute. Questo il responso dell’Arpa dopo le campagne di rilevazione della qualità dell’aria condotte a Villasanta nella zona di via Dante, via Sanzio e via Petrarca, vicino al deposito di gomme della Tagliabue Gomme Gross, oggetto di ripetute lamentele da parte dei residenti per le puzze.

A comunicarlo è la prefettura, oggi lunedì 9 dicembre. Arpa si è attivata in agosto e per tutto settembre. Ha innanzitutto condotto due campionamenti istantanei, con prelievi in presenza e in assenza di odore. Poi, per tre settimane, ha condotto una campagna di monitoraggio in base a indicazioni fornite dall’Ats Brianza, su dieci punti attorno all’area interessata e altri dieci punti esterni al territorio di Villasanta.

Sui due campionamenti istantanei, comunica la prefettura, «non sono state rilevate differenze significative, tali da far temere che nell’area individuata l’aria abbia una qualità peggiore che in altri punti del territorio».

L’attività di monitoraggio a medio termine «ha fatto registrare una distribuzione omogenea dei valori registrati per tutta l’area interessata, nell’ambito della quale sono stati rilevati valori medi inferiori al valore limite annuale». Secondo i tecnici «nell’area oggetto di verifiche non si registrano alterazioni pericolose per la salute».

Fin qui Arpa e prefettura. Vedremo come reagiranno i cittadini, spesso costretti anche d’estate a rimanere a finestre chiuse, e il Comitato Cambiamo Aria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA