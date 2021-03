Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vaccinazioni: via libera anche negli oratori e nelle parrocchie

Via libera della Curia di Milano: «Vaccinazioni anche negli oratori e nelle parrocchie» Con una nota l’Ufficio avvocatura della Curia di Milano che consente ai parroci della diocesi di mettere a disposizione spazi parrocchiali per il piano vaccinale contro l’emergenza epidemiologica previsto dal Governo.

Punti vaccino anche in oratorio e in parrocchia. È di martedì 23 marzo la nota diffusa dall’Ufficio avvocatura della Curia di Milano che consente ai parroci della diocesi di mettere a disposizione spazi parrocchiali per il piano vaccinale contro l’emergenza epidemiologica previsto dal Governo.

«Le richieste – precisa il documento – potranno provenire sia dall’Ats sia da enti pubblici o gruppi di imprese».

Eventuali richieste verranno valutate caso per caso dai singoli parroci che decideranno, insieme all’ente richiedente, gli spazi e la possibilità di svolgere le vaccinazioni. «Sarà comunque responsabilità dell’ente che ha presentato la domanda garantire che la somministrazione del vaccino avvenga in sicurezza», continua il documento consegnato alle parrocchie della diocesi di Milano. Sarà sempre l’ente richiedente che dovrà poi farsi carico della sanificazione degli ambienti parrocchiali, prima e dopo l’utilizzo.

La concessione degli spazi per la campagna vaccinale avverrà in accordo con i medici di base e sarà a titolo gratuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA