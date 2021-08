Varedo, perde il controllo dell’auto sulla corsia di immissione alla Milano-Meda: ricoverato all’ospedale di Desio Per motivi ancora tutti da accertare, all’altezza di via Parma è entrato in collisione con la barriera perdendo il controllo del mezzo che si è rovesciato su un fianco concludendo la sua corsa pochi metri più avanti senza coinvolgere altri mezzi in transito

Si trova ricoverato all’Ospedale di Desio con politraumi su tutto il corpo, il cittadino straniero di 32 anni che nella notte tra sabato e domenica si è ribaltato sulla sua auto mentre percorreva la corsia di immissione della Milano-Meda direzione Milano, in località Varedo. Attorno alle 23.20 l’automobilista aveva imboccato il rettilineo di collegamento alla superstrada, che è separato dalla superstrada da una lunga barriera in cemento.

Per motivi ancora tutti da accertare, all’altezza di via Parma è entrato in collisione con la barriera perdendo il controllo del mezzo che si è rovesciato su un fianco concludendo la sua corsa pochi metri più avanti senza coinvolgere altri mezzi in transito. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Stradale, i vigili del fuoco che lo hanno estratto dall’abitacolo. Sul posto anche un equipaggio della Croce Rossa di Desio che lo ha trasportato in Codice Rosso all’ospedale dove i sanitari hanno dato rassicurazioni sulle sue condizioni che non destano preoccupazioni. Le operazioni di rilievo e asportazione del veicolo dalla sede stradale si sono concluse dopo la mezzanotte.

