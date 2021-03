Valorizzazione delle fontane: 18 Comuni della Brianza si affidano a BrianzAcque Il gestore dell’idrico locale e 18 comuni hanno sottoscritto convenzioni per il nuovo servizio destinato alla manutenzione e alla valorizzazione di beni legati all’acqua. L’accordo, di durata biennale, sarà prorogabile.

BrianzAcque si prende cura delle fontane pubbliche. Il gestore dell’idrico locale e 18 comuni sottoscrivono convenzioni per il nuovo servizio destinato alla manutenzione e alla valorizzazione di beni legati all’acqua.

La primavera è alle porte e, in Brianza, le fontane pubbliche tornano a vivere e a zampillare. Con una novità: a occuparsi del loro funzionamento, a tenerle pulite e in ordine, ci penserà BrianzAcque. Diciotto comuni, Monza in testa, dopo aver aderito ad una manifestazione d’interesse, hanno o stanno per sottoscrivere una convenzione con il gestore locale del servizio idrico integrato. L’accordo della durata biennale (prorogabile), prevede l’esecuzione della manutenzione idraulica ed elettrica ordinaria e straordinaria, compresi alcuni interventi edili e impiantistici. Verrà eseguita la pulizia e la bonifica periodica delle vasche con somministrazione di prodotti antialghe e anticalcare. Nella gestione sono inoltre comprese le attività di “pulizia”, come la rimozione di foglie secche, di cartacce, lattine e di ogni altro genere di rifiuti con sopralluoghi periodici presso ogni fontana.

Con questa nuova iniziativa BrianzAcque rende così ai comuni dell’ambito gestito un ulteriore servizio, aggiuntivo rispetto alla mission aziendale legata alla conduzione del ciclo idrico integrato. «L’acqua è ciò che caratterizza le fontane, elementi di decoro urbano, spesso di pregio storico architettonico e, in ogni caso, simboli dell’identità dei luoghi e punto di riferimento e di aggregazione di ogni comunità – commenta Enrico Boerci, presidente di BrianzAcque - Siamo dunque ben felici di mettere il know how aziendale a disposizione dei nostri comuni soci per una collaborazione pubblica basata su un servizio di qualità a costi nettamente inferiori rispetto a quelli medi , praticati dal mercato».

Complessivamente BrianzAcque si farà carico di un patrimonio di 46 fontane di proprietà comunale presenti a Monza, Agrate Brianza, Barlassina, Bellusco, Caponago, Cavenago Brianza, Ceriano Laghetto, Desio, Lesmo, Limbiate, Macherio, Nova Milanese, Sovico, Triuggio, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio, Villasanta. L’appalto per il “Servizio di conduzione e manutenzione delle fontane ornamentali pubbliche” è stato aggiudicato ad un’impresa esterna per un costo di 471 mila euro.

A fronte delle prestazioni erogate, gli enti locali verseranno a BrianzAcque un canone annuo fisso per la manutenzione ordinaria oltre ad eventuali costi aggiuntivi per interventi straordinari relativi alle sole opere edili. In caso di segnalazioni o richieste urgenti una squadra di tecnici interverrà entro 3 ore. Nell’ attività di gestione è inclusa anche la manutenzione programmata degli impianti elettrici. Il periodo annuale di esercizio delle fontane è stimato mediamente in circa 9 mesi, da marzo-aprile fino a ottobre-novembre con una durata di emissione giornaliera di 10-12 ore al giorno fino a punte di 16 nel periodo estivo.

