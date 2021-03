Vaccini, Fontana: «La vaccinazione massiva parte dopo il 13-14 di aprile» Attilio Fontana: «La vaccinazione massiva inizierà quando avremo il portale di Poste, centri vaccinali e vaccini a disposizione e partirà dopo il 13-14 di aprile».

«La vaccinazione massiva inizierà quando avremo il portale di Poste, centri vaccinali e vaccini a disposizione e partirà dopo il 13-14 di aprile». Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa al MiCo Milano Congressi, alla presenza del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid e del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio che mercoledì mattina hanno visitato alcuni hub lombardi. Presente anche la vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti. Il portale di Poste Italiane sarà in funzione in Lombardia dall’1 aprile.

“La visita del generale Figliuolo e del capo dipartimento Curcio - ha detto il governatore Fontana confermando la linea della Regione di fronte a quelle che ha definito “polemiche stucchevoli” di chi “sta cercando di speculare” - è stata molto importante e utile perché hanno ribadito la bontà dell’attività svolta dalla Regione Lombardia e la valutazione positiva del nostro piano che è assolutamente in linea con quello nazionale. Stiamo affrontando qualcosa di incredibile, perché non è mai successo di vaccinare 60 milioni di persone. Abbiamo sicuramente avuto qualche difficoltà, soprattutto dal punto di vista informatico, ma le capacità di vaccinare non si sono comunque ridotte. Ci siamo ripetutamente scusati per i disagi ai cittadini ma i numeri delle vaccinazioni sono assolutamente significativi e decisivi”.

“Quest’incontro è stato per noi un momento prezioso - ha detto Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare - che ci ha rassicurato rispetto al piano vaccinale massivo che è totalmente in linea con il piano nazionale. Il piano lo presenteremo nei prossimi giorni, quindi non lo anticipo. Voglio, però, dire che quest’incontro che è improntato alla leale collaborazione tra Governo e Regione, ci ha rassicurato e ci dà la certezza che siamo sulla strada giusta. Sono stati fatti degli errori? Sì. Li stiamo rimediando. Nonostante questo, la Lombardia, pur avendo ancora una forte pressione da Covid, è la Regione che ha vaccinato di più con 1.570.000 dosi con 85% dosi ricevute”, ha detto Moratti.

