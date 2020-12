Usmate Velate: via ai lavori per trasformare lo stabile confiscato alla mafia in punto di ascolto Sono iniziati i lavori che consentiranno il pieno recupero dell’immobile già confiscato alla mafia in via Deledda a Usmate Velate. La conclusione dei primi interventi è prevista per l’inizio del 2021.

“L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di restituirlo alla comunità e di renderlo punto di ascolto a disposizione dei cittadini - afferma Mario Sacchi, assessore con delega al Patrimonio, che insieme al sindaco Lisa Mandelli ha visionato l’andamento del cantiere - Abbiamo una sfida importante da affrontare: far sì che uno spazio di illegalità si trasformi in un luogo di trasparenza, di partecipazione e di servizio alla cittadinanza”.

Tutti i lavori serviranno a dotare lo spazio degli impianti e dei collegamenti necessari per garantire una possibile rotazione dei servizi erogati a Velate, decentrando una parte di quelli attualmente disponibili a Usmate.

“Nelle prossime settimane proseguiranno le valutazioni della Giunta e dell’Amministrazione Comunale in merito ai servizi da rendere disponibili in via Deledda - aggiunge il sindaco Mandelli - Per la metà del prossimo anno la nostra intenzione è quella di avviare servizi distaccati, utili per il cittadino e più vicini ai velatesi”.

