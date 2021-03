Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Usmate Velate: torna “Tutti al verde” e diventa un appuntamento fisso

A Usmate Velate torna “Tutti al verde” e diventa un appuntamento fisso per ripulire il territorio dai rifiuti. L’iniziativa è in calendario per domenica 14 marzo ed è lasciata alla libera iniziativa dei cittadini che vogliono contribuire a rendere il paese più bello, più pulito e più vivibile. Da questo mese l’appuntamento però diventa fisso e si terrà ogni seconda domenica del mese. Sempre nel rispetto delle regole anticontagio e anti assembramento.

