Usmate, la scuola elementare Casati chiude per un giorno per un guasto al riscaldamento (Foto by Michele Boni)

Usmate, scuola al freddo per un guasto: primaria Casati chiusa il 6 febbraio

Un guasto alla caldaia dalle 10 di lunedì mattina ha costretto il sindaco di Usmate Velate Marilena Riva a firmare una ordinanza urgente di chiusura della scuola primaria Casati di via Fiume per martedì 6 febbraio.

In seguito alla segnalazione dell’ufficio tecnico, “rilevato che il guasto non consente l’attivazione dell’impianto di riscaldamento” e considerati i tempi per l’intervento, si legge nell’ordinanza, il sindaco ordina “la chiusura del plesso scolastico “A. Casati” di via Fiume, al fine di intervenire sul guasto dell’impianto, ripristinare il riscaldamento e permettere lo svolgimento regolare delle attività”.

Il problema, già rilevato di recente, si è reso evidente nella mattina di lunedì, quando la caldaia ha smesso di funzionare e i tecnici hanno informato il Comune della necessità di indagini più approfondite sull’origine.

La giornata di scuola è stata completata e i bambini non sono stati fatti tornare a casa grazie alle ore in cui i caloriferi hanno scaldato gli ambienti. Martedì invece il giorno di vacanza straordinario è necessario per il lavoro dei tecnici.

