Un istante di follia a Monza: spacca vetri e tergilunotto alle auto in sosta in zona Cambiaghi Un uomo ha danneggiato in sequenza auto parcheggiate tra piazza Cambiaghi e via Colombo a Monza spaccando vetri, tergilunotto, retrovisori e carrozzerie sotto gli occhi di residenti e passanti. LE FOTO DEI DANNI.

Pochi minuti di ordinaria follia sono bastati per fare danni in sequenza alle auto parcheggiate tra via Colombo e piazza Cambiaghi a Monza. Cronache di venerdì 2 luglio, quando un ragazzo (identificato come responsabile del gesto dai presenti), di origine straniera, ha passato in rassegna i mezzi in sosta nell’area di Porta Lodi, immediata sponda sul Lambro vicino al centro storico della città, spaccando pezzi di auto.

La lista è lunga, come dimostrano le foto fate circolare anche dal comitato dei residenti della zona: ci sono i tergilunotti spezzati, ci sono i danni alle carrozzerie, i vetri spaccati così come gli specchietti retrovisori. Nel video registrato da alcuni residenti si sentono delle persone richiamare l’uomo presunto responsabile a fermarsi. “C***o fai deficiente? Vieni qua! Perché hai fatto questo lavoro qua?” dice qualcuno mentre altre voci, femminili, esplodono in “chiamiamo la polizia” e “aiuto” mentre il ragazzo si avvicina di corsa e con gesti di minaccia verso chi lo stava accusando per allontanarsi poi, senza particolare fretta, in direzione di via Azzone Visconti.

Le immagini dei danni:

Le auto danneggiate

Il sangue di una ferita durante i danneggiamenti

