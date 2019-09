Un evento Dior all’Art Site dietro le strane luci nel cielo di Briosco e Giussano Svelato il mistero delle luci di fine agosto nel cielo di Briosco e Giussano e Besana in Brianza. Si è trattato di un evento della nota casa di moda Dior al Rossini Art Site, come nell’ipotesi del Cicap Lombardia.

Svelato il mistero delle luci di fine agosto nel cielo di Briosco e Giussano e Besana in Brianza. La scorsa settimana sui social in molti si erano interrogati sulle origini di quei fasci luminosi fotografati nell’oscurità in questo spicchio di Brianza.

LEGGI Quelle misteriose luci a triangolo nel cielo di Giussano

«Non si può stabilire con certezza l’origine delle luci, ma sono quasi sicuramente generate da potenti fari a terra che, rivolti verso l’alto, illuminano le nuvole in cielo. Probabilmente ci sarà stata qualche discoteca o manifestazione in zona e hanno usato i fari per farsi pubblicità», ha risposto il Cicap Lombardia interpellato in merito.

Luci giussano cielo

(Foto by Edoardo Terraneo)



La conferma è giunta a mezzo comunicato stampa. L’illuminazione era quella di un evento privato che il Rossini Art Site ha ospitato nella serata di giovedì 29 agosto. Il parco artistico è stato infatti scelto da una nota casa di moda (Dior) per il lancio del suo nuovo profumo e per la presentazione agli addetti ai lavori del relativo spot pubblicitario con protagonista la star di Hollywood Johnny Depp.

Purtroppo per le donne presenti all’evento, circa duecento gli invitati alla festa in stile “Indiani d’America”, il bel pirata tenebroso era solo sullo schermo. Peccato. Sarà per la prossima volta:«Johnny, Briosco ti aspetta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA