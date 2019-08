Quelle misteriose luci a triangolo nel cielo di Giussano Sei luci in movimento che si sono disposte in un doppio triangolo prima di scomparire: sono state immortalate mercoledì sera 28 agosto attorno alle 22 a Giussano.

Aerei? Riflettori? Stelle? Cosa potrebbero essere quelle sei luci apparse per qualche minuto mercoledì 28 agosto, attorno alle 22.30 nel cielo della Brianza? «Luci in movimento, si sono disposte in due triangoli affiancati prima di scomparire» dice il nostro collaboratore Edoardo Terraneo, che a Giussano, con il telefono cellulare, ha scattato la foto che pubblichiamo. «Giusto il tempo di andare a prendere una fotocamera reflex per provare a fare uno scatto più dettagliato - aggiunge - e le sei misteriose luci sono scomparse dalla vista in direzione nord-est». Qualcuno può fornire spiegazioni?

© RIPRODUZIONE RISERVATA