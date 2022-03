Un altro incendio al Parco Groane, fronti a Cogliate e Misinto: sul posto i vigili del fuoco con vari mezzi Il rogo è scoppiato per cause in via di accertamento domenica 20 marzo in serata, con fronte nel comune di Cogliate in via Piave e Misinto in via Sant’Andrea.Sul posto dalla centrale operativa del Comando provinciale sono stati inviati vari mezzi.

Intervento dei vigili del fuoco con più mezzi, domenica 20 marzo in serata, per un incendio all’interno del parco delle Groane con fronte nel comune di Cogliate in via Piave e Misinto in via Sant’Andrea.Sul posto dalla centrale operativa del Comando provinciale sono state inviate una autopompa e un modulo boschivo del distaccamento di Bovisio, una seconda autopompa, una autobotte e un modulo boschivo del distaccamento di Lazzate, e moduli boschivi dei Distaccamenti di Carate Brianza e Seregno.

Incendio nel parco delle Groane

Nel corso dell’ultimo mese non è il primo rogo che interessa il polmone verde, il più violento risale al 7 febbraio scorso quando interessò ben 4 ettari di bosco in zona Sant’Andrea e portò anche alla chiusura temporanea dell’imbocco dell’omonima via, a Misinto.

Incendio parco Groane (foto vigili del fuoco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA