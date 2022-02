Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Roberto Magnani)

Incendio Misinto (Foto by Roberto Magnani)

Misinto: violento incendio alimentato dal vento ha investito 4 ettari di bosco in zona Sant’Andrea Il rogo è scoppiato nella serata di lunedì 7 febbraio. Sul posto i vigili del fuoco con più mezzi e i carabinieri. Non ci sarebbero né feriti né sfollati. Via Sant’Andrea chiusa temporaneamente al traffico.

Un violento incendio alimentato dal forte vento è scoppiato nella serata di lunedì 7 febbraio tra Lentate sul Seveso, Misinto e Cogliate e ha investito una vasta area boschiva di circa 4 ettari.Sul posto sono presenti almeno 8 autobotti dei vigili del fuoco oltre ai carabinieri dei locali comandi dell’Arma. Non ci sarebbero feriti né sfollati. Il clima secco - riferiscono i Carabinieri della Compagnia di Seregno - ha favorito il propagarsi delle fiamme in pochissimo tempo. I focolai sarebbero due, uno a Misinto e il secondo a Cogliate. Il rogo sarebbe stato circoscritto. L’imbocco di via Sant’Andrea è stato chiuso al traffico dai carabinieri che impediscono di avvicinarsi alla zona.

Incendio a Misinto, via Sant’Andrea chiusa al traffico

(Foto by Roberto Magnani)

