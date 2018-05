Un 15enne spaccia hashish: arrestato dai carabinieri di Vimercate

In un parco con in tasca 31 dosi di droga da piazzare: così è stato pizzicato mercoledì sera attorno alle 22.30 un 15enne, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Vimercate, stazione di Carugate. Complessivamente è stato trovato in possesso di 50 grammi di stupefacente.