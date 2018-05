Bernareggio, arrestato pusher che spacciava anche ai giovanissimi Spacciava hashish anche a ragazzi minorenni. Un diciannovenne di origini nordafricane è stato arrestato nella tarda serata di domenica dai carabinieri di Bernareggio. Aveva 85 grammi di hashish.

Spacciava hashish anche a ragazzi minorenni. Un diciannovenne di origini nordafricane è stato arrestato nella tarda serata di domenica dai carabinieri di Bernareggio nell’ambito di un servizio di controllo del territorio con i militari della Compagnia di intervento operativo del Reggimento Carabinieri Lombardia.

Il pusher, residente in paese e incensurato, è stato fermato in via Pertini. Nella successiva perquisizione è stato trovato in possesso di 85 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi. Da accertamenti è risultato che tra i suoi clienti ci fossero anche minori di 16 anni. È stato quindi assicurato agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.



Nel pomeriggio i carabineri avevano arrestato anche un senegalese di 39 anni evaso dai domiciliari.

