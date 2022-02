Tutte le gite per gli anziani organizzate dall’associazione Ca’ Vera di Giussano Ischia, ma anche Bernina, Alassio e Riccione: non c’è limite alla fantasia nell’elenco delle gite e vacanze promosse, per tutti gli anziani, dall’associazione Ca’ Vera di Giussano.

Da una gita a Ischia fino al viaggio sul trenino rosso del Bernina, passando per Alassio, Cervia, Misano Adriatico, Silvi Marina e Riccione. L’associazione Ca’ Vera di Giussano, che offre agli anziani autosufficienti la possibilità di partecipare ad una serie di attività e iniziative di tipo ricreativo e culturale, con l’obiettivo di preservare la salute psico-fisica e prevenirne l’isolamento sociale, ha in programma un ricco calendario di viaggi e gite per il 2022. Dalle gite in giornata, fino ai weekend e ai soggiorni al caldo per l’estate, le iniziative organizzate dall’associazione nell’anno in corso accontentano tutti i gusti. Si parte domenica 27 febbraio con una gita a Padova. Esperienza in giornata che verrà ripetuta in altre destinazioni anche nei mesi successivi, con una pausa nel periodo estivo in cui il gruppo organizza diversi tour di 3 giorni e soggiorni in varie località marittime. Le domeniche 20 marzo, 29 maggio, 23 ottobre e 27 novembre sono previste gite a Carrara, all’antico borgo di Castellaro, a Torino e sul Trenino rosso del Bernina. Quanto ai tour, a inizio aprile è in programma un’esperienza di tre giorni in Tuscia. Mentre dal 24 al 25 settembre c’è l’opportunità di fare una trasferta tra Trieste, Palmanova e Udine. Per chi desidera partire per una vacanza all’insegna del relax, da maggio a settembre sono in programma 6 soggiorni climatici termali e marini: dall’1 al 15 maggio a Ischia, dal 30 maggio al 13 giugno ad Alassio, dal 4 al 18 giugno a Cervia, dal 26 giugno al 10 luglio a Misano Adriatico, dal 10 al 24 settembre a Silvi Marina e dal 4 al 18 settembre a Riccione.

L’associazione mette anche in palio, per chi partecipa alle iniziative, un buono viaggio ad estrazione dal valore di 50 euro.

