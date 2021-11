Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tumori del collo, una giornata di prevenzione all’ospedale San Gerardo di Monza Una giornata di prevenzione all’ospedale San Gerardo di Monza promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico Facciale. È in programma il 23 novembre.

I termini medico-scientifici per molti possono costituire una sorta di scioglilingua. E così la Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico Facciale (SIOeChCF), all’insegna dello slogan “Prevenire è più facile che dire otorinolaringoiatra”, lancia per martedì 23 novembre una “Giornata per la Prevenzione dei Tumori del Collo”.

Giornata otorinolaringoiatra

Anche la ASST Monza Ospedale San Gerardo partecipa all’iniziativa con i propri medici che effettueranno visite specialistiche di prevenzione. L’appuntamento è dalle 9 alle 12 presso Ambulatorio ORL, primo piano Palazzina Accoglienza, stanze 124 e 125, ad accesso diretto.



“È un momento importante per questo tipo di prevenzione - sottolinea il professor Werner Garavello, direttore dell’unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria - l’Ospedale San Gerardo, centro di riferimento nella diagnosi e nel trattamento di queste patologie oncologiche, mette a disposizione degli utenti a titolo gratuito uno screening specialistico per sensibilizzare la popolazione sui tumori del collo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA