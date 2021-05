Tre minori ritrovati su un camion in un’area di servizio dell’autostrada A4

Tre minori irregolari non accompagnati sono stati trovati a bordo di un mezzo pesante in una stazione di servizio sull’A4, sul territorio di Caponago. Come da normativa il Comune si è fatto carico dei minori per trovare loro una sistemazione.

A darne notizia è stata la prima cittadina Monica Buzzini, nella giornata di mercoledì 27 maggio, con un post su Facebook in cui ha voluto ringraziare gli uffici comunali.

“Ricevo ora la notizia di 3 minori non accompagnati irregolari rinvenuti su un mezzo pesante presso l’Area Servizio Brianza Nord della A4 MI-VE su territorio di Caponago - si legge nel post - Ringrazio il personale delle Politiche Sociali per l’immediato riscontro a trovare collocazione e sostentamento per questi 3 ragazzi. Ovviamente i Comuni piccolo come il nostro sono sempre in estrema difficoltà per struttura e risorse, ma la professionalità dei dipendenti di Caponago sempre al top. Grazie”.

Non è questa la prima volta in cui sul territorio di Caponago vengono rilevate situazioni simili. Già nel 2019, le indagini della Polizia di Stato di Lucca aveva sgominato un gruppo specializzato nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che utilizzava un casolare sul territorio caponaghese per il sequestro dei migranti che non erano in grado di pagare l’intero viaggio.

Più di recente invece quattro minori compresi tra i 16 d i 14 anni e due ventenni erano stati rinvenuti tra il carico di un camion che trasportava un carico di pneumatici. Ad accorgersi in quel caso era stato il conducente stesso, durante l’attesa del proprio turno di scarico.

