Si sono allontanati dalle case protette i quattro minori afghani ritrovati nel carico di un tir I quattro ragazzi afghani di età compresa tra i 14 e 16 anni che erano stati ritrovati a bordo di un tir carico di pneumatici si sono allontanati volontariamente dalle case protette cui erano stati affidati.

Si sono allontanati volontariamente dalle case protette cui erano stati affidati, una fuga senza lasciare tracce nei giorni della prima settimana di febbraio. È durata pochi giorni l’esperienza in Brianza dei quattro ragazzi minorenni afghani che alla fine di gennaio erano stati ritrovati a Caponago nascosti insieme ad altri due connazionali nel rimorchio di un tir guidato da un autista macedone che stava effettuando un trasporto per un’azienda specializzata.

I due maggiorenni erano stati accompagnati dai carabinieri chiamati sul posto in una struttura inserita nel progetto Sprar. Per i quattro minori, di età compresa tra i 14 e 16 anni, era stata attivata la procedura tramite il Tribunale per i Minorenni di Milano ed erano stati collocati in case d’accoglienza protette, uno a Cavenago e a Usmate Velate gli altri tre, fratelli tra loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA