Statale 36, tre incidenti sotto la pioggia nello stesso tratto in direzione sud: auto distrutte, nessun ferito grave Domenica sera piovosa e impegnativa per forze dell’ordine e soccorsi sulla Statale 36 in direzione sud: tre incidenti in poche ore, auto distrutte e nessun ferito grave.

Domenica sera piovosa e impegnativa per forze dell’ordine e soccorsi sulla Statale 36 in direzione sud. A partire dalle 20.30 in superstrada si sono verificati tre incidenti con gravi danni alle auto e per fortuna nessuna conseguenza sensibile per gli occupanti: tutti sono successi in carreggiata sud nel tratto tra il curvone di Briosco e Giussano. Il primo ha visto protagonista un’auto finita in testacoda.

Due ore dopo nello stesso punto un’auto si è ribaltata carambolando e finendo la sua corsia a ruote al cielo. I soccorsi e la polizia stradale hanno dovuto chiudere la strada al traffico temporeanemente. Ferito un uomo di 59 anni, che era alla guida della Toyota Yaris andata distrutta, trasportato in codice verde all’ospedale di Desio per escoriazioni alle mani dovute all’impatto con gli airbag e per accertamenti. Sul posto i soccorsi da Besana in Brianza, i vigili del fuoco di Seregno e la Stradale

Statale 36 incidente Giussano domenica 7 giugno ore 22.30

(Foto by Edoardo Terraneo)

Alle 23.30 due auto si sono toccate sul curvone di Briosco riportando gravi danni, illesi gli occupanti. Anche in questo caso è stato necessario chiudere la strada al traffico. Sono intervenuti la Croce Bianca di Giussano, i vigili del fuoco per di Carate Brianza e Seregno per mettere in sicurezza le auto, la polizia stradale.

In tutti gli eventi le auto incidentate sono state recuperate e portate via dal carroattrezzi.

È infine tornato agibile lo svincolo di Desio Ospedale che era stato chiuso per allagamento.

