Allagamenti a causa del maltempo in tutta la Brianza: auto bloccata nel sottopasso di Lissone, coppia soccorsa dai vigili del fuoco - FOTO A Verano Brianza una cascata di acqua, fango e detriti ha invaso la via Garibaldi che è stata chiusa. Problemi sulla Milano-Meda e la Statale 36. Chiuso lo svincolo di Desio ospedale. Auto in testacoda a Giussano.

Vigili del fuoco e polizia locale super impegnati nel pomeriggio di domenica 7 giugno per fronteggiare i disagi causati dal maltempo in varie zone della provincia. A Lissone un’auto con a bordo una coppia si è arrestata nel sottopasso della Statale 36, ciò nonostante la polizia locale l’avesse preventivamente chiuso al traffico. Le due persone a bordo sono state soccorse dai pompieri e portate a spalla in un punto asciutto. Anche l’auto è stata rimossa a spinta e messa in un luogo sicuro. Sempre sulla 36 verso Milano, l’uscita Desio Nord è stata chiusa e altre due auto in panne nell’acqua sono state recuperate da vigili del fuoco e polizia stradale. Su tutta la direttrice squadre dell’Anas sono al lavoro per pulire i tombini e gli scarichi.

Il sottopasso della 36 di Lissone chiuso al traffico

A Bovisio Masciago, in corso Italia, ancora i vigili del fuoco sono intervenuti con una autoscala per liberare in pluviale intasato che provocava allagamenti in un appartamento.

Un fiume d’acqua, detriti e fango proveniente dal Parco Fontanelle di Carate Brianza ha invaso via Garibaldi, a Verano Brianza: la polizia locale ha dovuto chiudere la strada in entrambi i sensi. Visto che le previsioni meteo non danno segnali di miglioramento, è probabile che la direttrice verrà mantenuta chiusa al traffico fino a domani mattina.

Allagamenti verano

A Cesano Maderno segnalata la caduta di un albero su un’auto in sosta in via Monte Sacro, nessuno è rimasto ferito. Intanto in serata è stato chiuso in direzione Milano anche lo svincolo di Desio della Statale 36 per l’ospedale. Non sarà percorribile fino a domani mattina. Sempre in corsia sud all’altezza di Giussano un’auto è finita in testacoda.

Lo svnicolo per Desio chiuso al traffico

