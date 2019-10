Statale 36, incidente tra auto e camion a Carate Brianza: paura per due donne Un incidente in Valassina ha coinvolto un camion e un’auto con a bordo due donne: tamponamento all’altezza di Carate Brianza in direzione sud, due ambulanze sul posto con vigili del fuoco e polizia stradale.

Un grandissimo spavento e danni all’auto per le donne coinvolte in un incidente stradale con un camion in Valassina nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre, in direzione sud.

È successo tutto in un attimo intorno 16 all’altezza dell’uscita di Carate Brianza: una indecisione probabilmente all’origine del tamponamento con il camion in arrivo che ha colpito l’auto , l’ha fatta girare e l’ha trascinata per una cinquantina di metri fino a fermarsi a cavallo della corsia di emergenza. La dinamica è al vaglio della polizia stradale. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo, sul posto due ambulanze (Seregno soccorso e Mariano), l’automedica. E i vigili del fuoco di Seregno che hanno aiutato la passeggera e poi la sessantenne al posto di guida, bloccata tra la portiera e il motrice del camion. È stato sufficiente far arretrare il mezzo pesante per consentire ai soccorsi di liberarla e aiutarla.

Relativi i disagi per il traffico. Le code si sono allungate fino a Giussano nel momento dei soccorsi, poi la posizione dei mezzi coinvolti ha permesso di far defluire i mezzi su due corsie.

