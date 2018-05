Sicurezza, petizione Salvagente: una norma per non “dimenticare” più i bambini in auto Una norma che obblighi i sistemi anti abbandono sui seggiolini auto per i bimbi. Lo chiede l’associazione Salvagente con una petizione lanciata su Change.org che ha superato il giro di boa per arrivare a 5mila firme.

Lo chiede all’indomani della morte a Pisa di una bambina “dimenticata” in auto e uccisa dal calore raggiunto dall’abitacolo. “Un dramma che avviene indipendentemente dalla volontà e che va fermato con la prevenzione”, spiega l’associazione.

“Chiediamo subito una norma che obblighi i sistemi anti abbandono sui seggiolini auto. E inoltre l’obbligo del registro elettronico per le scuole dell’ infanzia e per i nidi che avvisino i genitori in caso di assenza per rintracciare il bambino”, si legge nella petizione.

Salvagente lo scorso anno ha lanciato una App (che non è negli store digitali ma va richiesta all’associazione) capace di entrare in allarme se il bambino non viene “registrato” a scuola o al nido. Un progetto destinato alle scuole e alle famiglie per creare una sorta di asilo digitale monitorato in tempo reale.

L’associazione fornisce anche qualche regola per prevenire situazioni di pericolo. Come prendere l’abitudine di contattare chi accompagna il bambino per sapere se è andato tutto bene, di appoggiare vicino al seggiolino tutto ciò che si ha in mano e che può servire per la giornata di lavoro in modo da dover cercare prima di scendere dall’auto, di pensare all’acquisto di un sistema anti abbandono e di utilizzare navigatori che tra le funzioni hanno anche l’allarme alla fine del viaggio della presenza di un bambino (come Waze).

