Settimana di asfaltatura sulla provinciale ad Arcore: attenzione alla viabilità modificata e alle code Si sono presentati con code a passo d’uomo fino a Lesmo, in direzione sud, i lavori di asfaltatura che per tutta la settimana interesseranno il tratto di provinciale ad Arcore con modifiche alla viabilità. Da lunedì 10 a venerdì 15 maggio dalle 7 alle 18.

Si sono presentati con code a passo d’uomo fino a Lesmo, in direzione sud, i lavori di asfaltatura che per tutta la settimana interesseranno il tratto di provinciale ad Arcore tra via Monte Rosa, via San Martino, via Monviso e via Resegone.dove si sta concludendo la nuova viabilità all’altezza del complesso di attività che comprende la palestra e un nuovo supermercato in arrivo.

Lavori di asfaltatura in via Monte Rosa ad Arcore, modifica della viabilità tra il 10 e il 15 maggio

Il cantiere è previsto da lunedì 10 a venerdì 15 maggio dalle 7 alle 18. Previsto un limite di velocità 30 km orari nel tratto interessato e modifiche alla viabilità.

In via San Martino senso unico alternato regolato da movieri, nel tratto compreso dall’intersezione di via Monviso e l’intersezione di via Monte Rosa transiteranno solo i mezzi di soccorso.

In via Carso, in corrispondenza dell’intersezione di via San Martino ci sarà l’istituzione di obbligo di svolta a destra. In via Monviso, in corrispondenza dell’intersezione di via San Martino sarà obbligatoria la svolta a destra. La via Resegone diventerà senso unico di marcia in direzione di via Monte Cervino.

