Serie di iniziative della Pro loco di Besana in Brianza per celebrare Cazzano La Pro loco di Besana in Brianza ha in animo di calendarizzare una serie di iniziative per celebrare la frazione di Cazzano.

È tradizione della Pro loco, in occasione della presentazione de “Ul Tacuìn”, il calendario-notiziario della città di Besana in Brianza, organizzare un evento culturale inerente il tema trattato nel suddetto calendario. Purtroppo le limitazioni imposte nella lotta contro la pandemia hanno impedito, nello scorso novembre, questo appuntamento culturale, che avrebbe dovuto riguardare “Il paese di Cazzano e dintorni”. La Pro loco locale ha così deciso, in occasione della festa patronale di Besana, e della mostra di pittura collettiva degli artisti besanesi BesanArt, di organizzare una serie di iniziative per celebrare il paese di Cazzano, ovvero il tema de “Ul Tacuìn” 2021. Il clou dell’evento sarà una mostra delle opere della pittrice Teresa Pagani, che nel 1915 affrescò in modo magistrale l’interno della chiesa di San Clemente, edificata nel 1903 in stile romanico lombardo. A sua integrazione una mostra storico–fotografica con vecchie cartoline dell’archivio storico Luca Viganò, che mostrano scorci, oltre a vecchie mappe e libri sull’antico comune besanese di Cazzano, che fu l’unico ad essere favorevole all’unione con Besana il primo aprile 1869. Durante la cerimonia di inaugurazione delle mostre, presieduta dal critico d’arte, prof. Silvano Valentini, sabato 9 ottobre prossimo, dalle ore 15.00, presso Villa Filippini, è in programma un altro momento legato ai ricordi su Cazzano: la presentazione del romanzo “Scarpe nuove spaiate”, di Camillo Rigamonti, originario di Cazzano. Come traspare dal sottotitolo “Un viaggio nel paese dei giardini abbandonati”, è il racconto di un mondo degli anni cinquanta-sessanta, visto dagli occhi di un bambino, che vive e cresce nel paese di Cazzano e che, come afferma l’autore, non dimenticherà mai.

Ma Villa Filippini dal 9 al 17 ottobre sarà soprattutto esuberante di colori e di arte: nell’ambito della manifestazione BesanArt, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, esporranno in Villa Filippini gli artisti besanesi. Dopo il successo dell’ultima edizione, a cui hanno aderito in più di quaranta artisti, anche l’edizione 2021 si preannuncia ricca di piacevoli sorprese artistiche. L’inaugurazione del sabato pomeriggio sarà allietata da un’esibizione di danza classica e contemporanea della Scuola di Danza “Giselle”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA