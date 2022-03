Serie C: pausa per mister Mariani, il Seregno passa a Maurizio Lanzaro Il Seregno nei suoi prossimi impegni ufficiali avrà in panchina Maurizio Lanzaro, ex difensore alla prima esperienza da tecnico. Mister Alberto Mariani infatti sarà costretto ad assentarsi per motivi di natura personale e per questo si è reso necessario il subentro.

Sarà Maurizio Lanzaro, 40 anni compiuti da poche settimane, già difensore con le maglie, tra le altre, di Roma, Verona, Genoa, Reggina, Salernitana e Real Saragozza, a guidare il Seregno dalla panchina nei suoi prossimi impegni ufficiali.

La novità è stata comunicata dalla società attraverso la sua pagina di Facebook, su cui è stato spiegato che Alberto Mariani, il tecnico in carica fino alla partita contro la Pro Patria, sarà costretto ad assentarsi per motivi di natura personale e che per questo si è reso necessario il subentro.

La dirigenza non ha precisato quali siano le ragioni del passo indietro di Mariani, anche se tra le righe è filtrato che un ruolo possa averlo giocato il suo recente deferimento da parte della Procura federale della Figc, che lo accusa di aver consentito nei primi mesi della stagione in corso di aver permesso all’allora direttore generale Ninni Corda di svolgere al suo posto, senza titolo, le mansioni di allenatore.

Una novità freschissima, ormai di dominio pubblico, che avrebbe consigliato un periodo sabbatico per opportunità.

Lanzaro affronterà a Seregno la sua prima esperienza da tecnico, dopo alcune settimane da collaboratore, pur senza essere in possesso del patentino Uefa A: al di là della permanenza in organico di Mariani, il regolamento in questi casi concede una deroga di un mese, che di suo sarebbe stata sufficiente a coprire l’arco temporale fino al termine del calendario del girone A del campionato di serie C.

«Faccio un grande in bocca al lupo a mister Mariani - ha commentato Lanzaro, dopo aver diretto il suo primo allenamento a Molinello di Cesano Maderno - per la soluzione dei suoi problemi personali. Per quanto riguarda me, mi butterò in questa avventura con tanta voglia di realizzare cose importanti, perché ci sono ancora i presupposti per fare bene. Non serve parlare, ma occorrono i fatti».

Le idee sono parse chiare: «La testa dopo tutte queste partite negative è importantissima. Con i giocatori bisogna lavorare dal punto di vista mentale. Metteremo tutti noi stessi per raggiungere l’obiettivo della salvezza prima dei playout».

Intanto, è circolata a più riprese l’indiscrezione di un divorzio tra la società ed il direttore generale Pierluigi Di Santo, che sarebbe rimpiazzato come direttore sportivo da Luca Pacitto, direttore generale fino alla scorsa estate e poi team manager. Al momento, però, non ci sono da questo punto di vista conferme definitive.

