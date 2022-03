Serie B, LIVE di Cittadella-Monza alle 14: Stroppa cerca una scossa al Tombolato Biancorossi a -7 dalla vetta e reduci da due ko (Pisa e Lecce) e un pareggio (Parma) nelle ultime uscite interne. Di fronte ci sono i veneti che hanno sancito l’eliminazione dei brianzoli dalla Coppa Italia, a inizio stagione, e l’addio ai playoff lo scorso campionato

Cittadella, per il Monza degli ultimi mesi, significa essenzialmente due cose: eliminazione dalla Coppa Italia, lo scorso mese di agosto. E soprattutto sogno di A in frantumi, nei playoff della primavera 2021. Non inganni l’1-0 di fine ottobre, ottenuto in pieno recupero dopo che i veneti avevano colpito un paio di pali. La sfida di oggi, tra la società che più ha investito e quella che ha il monte ingaggi più basso, arriva in un momento estremamente delicato per i biancorossi. Che restano pur sempre a -7 dalla vetta, ma che affrontano il momento più difficile della gestione Stroppa: ko negli ultimi due scontri diretti casalinghi, con Pisa e Lecce, solo un pari riacciuffato nel finale con il Parma. E proprio la capacità di riprendere le partite nel finale fa del Monza, esattamente come era successo nell’andata con il Cittadella, la squadra che più ha segnato nell’ultimo quarto d’ora: 11 reti, meno solo del Brescia, capace di fare 13. L’attuale posizionamento in zona playoff dei biancorossi è figlio anche di una panchina lunga (troppo lunga, secondo chi lamenta una condizione di forma non ottimale, per chi gioca troppo e chi con troppa poca continuità): 15 reti sono arrivate dai subentri dalla panchina e in questo caso nessuno è riuscito a fare come la squadra di Stroppa. Capace pure di recuperare 8 svantaggi, come nessun’altra formazione in questa B e come mai le era invece accaduto nella gestione Brocchi, nell’annata chiusa proprio con il doppio confronto di spareggio promozione con il Cittadella. È al vertice delle classifiche di possesso palla e va in rete da otto trasferte consecutive, meglio di qualsiasi altro precedente della propria storia in B, ma al Tombolato troveranno un avversario che nelle ultime due gare interne (con Frosinone e Spal) è riuscito a tenere la porta inviolata. Si tratta quest’oggi di una partita dal sapore particolare per Leonardo Mancuso, che le prime 14 presenze in B le ha collezionate nel 2014 proprio con i padovani, contro cui ha poi segnato 2 gol in successive 7 presenze. Ancora a secco in maglia Monza, oggi si deve guardare anche da un Gytkjaer (decisivo con il Parma) che insidia la maglia da titolare, lui che il 31 ottobre 2020 ( RILEGGI LA CRONACA LIVE DA CITTADELLA https://www.ilcittadinomb.it/stories/Sport/oggi-alle-14-la-diretta-di-cittadella-monza-la-squadra-di-brocchi-cerca-il-risc_1375556_11/ ) ha segnato dal dischetto il gol con cui il Monza (con altra rete di Boateng, sempre dagli 11 metri) era passato la scorsa stagione sul campo dei veneti. Il fischio d’inizio sarà dato da Marco Piccinini di Forlì, che già diresse la sfida interna con la Cremonese a inizio stagione, oltre che il pareggio di martedì 20 ottobre 2020 a Pisa e la sconfitta in Coppa Italia nell’altro infrasettimanale, quello con la Spal, del 24 novembre successivo.

