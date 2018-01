Seregno, travolge motociclista e scappa: è caccia alla Volkswagen grigia La Polizia locale è alla caccia di testimonianze che consentano di individuare il conducente dell’autovettura di marca Volkswagen, di colore grigio, che mercoledì scorso, alle 13,20 circa, dopo aver provocato un incidente in via Stefano da Seregno, è fuggito ed ha fatto perdere le sue tracce.

Secondo quel che è stato ricostruito, il veicolo procedeva in direzione del centro storico, quando all'altezza del palazzetto dello sport G XXIII ha effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra, per entrare in contromano nel parcheggio di largo Degli alpini. Inevitabile a questo punto è stato l'impatto con la moto in sella alla quale viaggiava un giovane di 16 anni residente in città, che era diretta verso il corso Matteotti. Dopo l'urto, il centauro è ruzzolato al suolo, mentre l'automobilista, entrato nel posteggio, ne è poi uscito senza fermarsi a prestargli soccorso. Sul posto per gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia locale, mentre il 118 ha inviato in codice giallo un'ambulanza dell'Avis di Meda, che ha poi trasportato il sedicenne all'ospedale di Desio, dove è stato ricoverato per una notte, prima di essere dimesso. Le sue condizioni non sono gravi, anche se ha riportato fratture agli arti inferiori.

