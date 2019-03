La scena dell’incidente in via Ballerini

Incidente a Seregno: scooter centra un’Alfa Romeo Mito tra le vie Ballerini e Odescalchi Mattinata di paura, martedì 19 marzo, tra le vie Ballerini ed Odescalchi di Seregno dove si è registrato un incidente tra una Alfa Romeo Mito guidata da una dipendente comunale, che viaggiava da via Ballerini verso il municipio, e uno scooter che da via Odescalchi ha impegnato l’incrocio regolato da uno stop.

L'impatto tra i due mezzi, le cui cause sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale seregnese, è stato inevitabile. Il ciclomotore ha centrato sulla fiancata la macchina e poi il conducente del mezzo a due ruote ha impattato violentemente contro il parabrezza. L'impatto ha causato diverse ferite all'uomo, un 64enne, che ha lasciato in terra diverse macchie di sangue. Sul posto si sono subito portati gli agenti della polizia locale, un'automedica e l'ambulanza di Seregno soccorso. L'uomo, medicato prontamente sul posto, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.

