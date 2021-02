Seregno: è ancora allarme topi, questa volta al parco della Porada Dopo il caso dei terreni attorno a viale Tiziano è la volta del 2 giugno: un post Facebook con documentazione fotografica ha acceso il dibattito. Secondo alcuni si tratterebbe di roditori di campagna, il Comune al momento tace

Ancora una problematica dovuta alla presenza di topi a Seregno. Dopo il caso inerente alcuni terreni incolti in viale Tiziano, accanto alla chiesa parrocchiale del Ceredo, oggetto poi di più di una presa di posizione sui social a seguito della decisione dell’amministrazione comunale di diffidare chi offre cibo alle colonie di gatti sul posto, il nuovo caso riguarda il parco 2 giugno alla Porada.

In questo caso la presenza dei roditori è stata evidenziata in un post sulla pagina di Facebook Sei di Seregno se da Giovanni Laurella, che ha documentato con alcuni scatti la sua denuncia. Si è così innescato un lungo dibattito che ha visto tra loro contrapposte opinioni molto differenti. «Sono topolini di campagna. Succede che la vita selvatica riprenda vigore, quando l’uomo non invade gli ambienti naturali» ha scritto tra gli altri Giovanna Guerrieri, riferendosi alla diminuzione dei frequentatori conseguenza delle limitazioni imposte per il contenimento della pandemia. «Fare la pedonale con i bambini e dover scappare non è proprio il massimo» ha invece commentato Daiana Piva.

Le testimonianze riportate hanno comunque chiarito che i topi nel parco, che si trova al confine con Meda e non è molto lontano dal viale Tiziano, al centro delle lamentele dei residenti al Ceredo, sono in circolazione da anni, soprattutto nelle ore serali, e tra gli intervenuti non è mancato chi ha voluto sottolineare che la presenza dei roditori sia preferibile a quella dei rifiuti abbandonati dagli esseri umani. Al momento, l’amministrazione comunale non si è pronunciata in merito alla possibilità di azioni al riguardo.

